Ayatollah Araki: Die Herrscher der Republik Aserbaidschan sollen aus dem Schicksal von Reza Schah im Iran und Saddam lernen

Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, sagte Ayatollah Mohsen Araki, Mitglied des Expertenrats für die Führung, in einer Sitzung für äußere Fiqh unter Hinweis auf die jüngste Lage in der Republik Aserbaidschan und die Fortsetzung der antireligiösen Politik der Regierung dieses Landes: Leider hat die derzeitige Regierung der Republik Aserbaidschan viele rote Linien überschritten.

Er erklärte, dass «die Politik des Drucks auf die Muslime in der derzeitigen Regierung der Republik Aserbaidschan fortgesetzt wird», und fügte hinzu: Die Regierung der Republik Aserbaidschan hat für die Gelehrten und die Abhaltung religiöser Zeremonien Einschränkungen geschaffen und kürzlich auch für Mädchen in der Frage des Hidschabs Einschränkungen vorgesehen.

Ayatollah Araki sagte an die Staatsmänner der Republik Aserbaidschan gerichtet: Es ist besser, ihr stellt euch nicht gegen euer Volk. Nehmt euch ein Beispiel an den Herrschern der Region wie Saddam und dem Schah und dem Vater des Schahs im Iran, die sich gegen ihr eigenes Volk stellten und gestürzt wurden.

Dieses Mitglied der Gesellschaft der Lehrkräfte des theologischen Seminars von Qom erklärte, dass das Staatsoberhaupt der Republik Aserbaidschan Krieg gegen Gott führe, aber den Anspruch erhebe, Muslim zu sein, und betonte: Diese antireligiösen Verhaltensweisen sind mit dem Muslimsein nicht vereinbar. Die Bekämpfung des Hidschabs muslimischer Mädchen in der Republik Aserbaidschan ist ein Beispiel für den Krieg gegen Gott, und das Ende einer solchen Handlung ist die Vernichtung.

Er fuhr fort: Möglicherweise wird das Volk der Republik Aserbaidschan diese Bedingungen für eine Weile ertragen, aber wenn diese Maßnahmen fortgesetzt werden, werden sie die derzeitige Regierung stürzen.

Ayatollah Araki sagte abschließend: Die Verantwortlichen der Regierung der Republik Aserbaidschan haben die Zionisten in ihr Land gelassen und folgen deren Führungspolitik. Sie sollten wissen, dass sie an dem Tag, an dem das Volk der Republik Aserbaidschan sich gegen sie erhebt, allein bleiben werden.