Generalmajor Resai: Wir werden nicht verhandeln, bis die Bedingungen Irans erfüllt sind; Rechenzentren in Reichweite

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte Generalmajor Mohsen Resai, Vertreter des Obersten Führers und Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, in einem Interview unter Hinweis auf die jüngsten Entwicklungen in der Region und die Positionen der Islamischen Republik Iran: Alle müssen wissen, dass Maßnahmen gegen Iran ihren Preis haben.

Er fügte hinzu: Wenn die Diplomatie dieses Verständnis schaffen kann, bevorzugen wir die Diplomatie; aber wenn der Krieg fortgesetzt wird, verfügt Iran über die notwendigen Instrumente, um die Antwort fortzusetzen.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats erklärte, dass in den vorherigen Phasen nicht alle Fähigkeiten des Landes eingesetzt wurden, und betonte: Entsprechend der Intensität des Krieges haben wir mehr Fähigkeiten in die Operationen eingebracht und sind auch für die nächste Phase bereit.

Resai warnte vor den Folgen der Fortsetzung der derzeitigen Lage und sagte: Die Fortsetzung dieser Lage wird strategische Folgen haben; unter anderem, dass sich die Energiemärkte in den nächsten drei Jahren nicht beruhigen werden.

Er erklärte unter Hinweis auf die Veränderung der Dynamik der regionalen Beziehungen zugunsten Irans: Die Fortsetzung dieses Krieges hat die Dynamik der Beziehungen zugunsten Irans verändert, da die Golfstaaten schnell ihre Beziehungen zu Iran neu definieren.

Der Vertreter des Obersten Führers fügte weiter hinzu: Sie sind zu der Überzeugung gelangt, dass die US-Armee nicht einmal in der Lage ist, ihre eigenen Stützpunkte zu verteidigen; und das, während dieselben Länder erwarteten, dass Amerika ihre Länder verteidigen würde.

Resai warnte vor den Vermögenswerten der USA in der Region: Amerika hat wertvolle Vermögenswerte in der Region. Im Kriegsfall können auch Kabel, Rechenzentren und KI-Anlagen in Reichweite geraten. Wenn der Konflikt erneut beginnt, werden wir einen umfassenderen Plan haben.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats betonte bezüglich der Straße von Hormus und ihrer Verwaltung: Erstens gibt es überall auf der Welt Schmuggel, aber die Straße von Hormus steht unter der Kontrolle Irans, und wir verwalten sie. Zweitens haben wir in den letzten zwei bis drei Monaten durchschnittlich jede Nacht fünf Schiffe dieser Schmuggler ins Visier genommen. Dies sind dieselben Leute, an deren Spitze der CENTCOM-Kommandeur steht und die auch die Streitkräfte der VAE einsetzen.

Er betonte die strategische Bedeutung der Straße von Hormus und sagte: Die Verwaltung von Hormus ist für uns ein nationales Gut, und es geht nicht nur um die Erhebung von Gebühren. Die Hauptfrage ist die Sicherheit. Man kann auch Beträge für Sicherheits-, Versicherungs- und Umweltkosten erheben, aber die Bedeutung der Verwaltung der Meerenge geht weit über die daraus erzielten Einnahmen hinaus.

Resai erklärte zur Position Irans gegenüber Diplomatie und Verhandlungen: Wir kehren nicht zur früheren Diplomatie zurück, geben aber die Diplomatie auch nicht auf. Wir haben über Vermittler sieben neue Bedingungen vorgelegt; solange diese Bedingungen nicht umgesetzt sind, wird Iran weder die Meerenge öffnen noch zu Verhandlungen zurückkehren.