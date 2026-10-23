Amir Akraminia: In der Geschichte gibt es keine verbrecherischeren als die US-Führung

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Brigadegeneral Mohammad Akraminia, der Sprecher der Armee, in seinem Account in sozialen Netzwerken: «Rubio sagt über Iran, wir hätten es mit einem Land zu tun, das offen erklärt: "Wir zielen auf Handelsschiffe..." Solches Verhalten habt ihr seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen. Wir haben es auch mit einem Land zu tun, das während der Verhandlungen mit äußerster Brutalität in einem Moment 168 Kinder und einige Sportler mit verbotenen Bomben und 104 Seeleute in einem fremden Land und eine Hochzeit in demselben Land, mit dem sie es zu tun hatten, getötet hat. Habt ihr von der Antike bis heute solche Verbrecher gesehen?»