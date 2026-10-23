Araghtschi an Macron gerichtet: Bleiben Sie Ihrer Darstellung treu, Herr Präsident!

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister unseres Landes, in Reaktion auf die Widersprüche in den Äußerungen von Emmanuel Macron, dem Präsidenten Frankreichs, bezüglich der nuklearen Aktivitäten Irans in seinem Account in einem sozialen Netzwerk: Kurz bevor der Präsident der USA im Jahr 2018 aus dem Nuklearabkommen mit Iran ausstieg, betonte Herr Macron vor dem US-Kongress, dass «Frankreich nicht aus dem JCPOA aussteigen wird, weil wir es unterzeichnet haben».

Er fügte hinzu: Heute behauptet er, stets gegen «jegliche nukleare Aktivität» in Iran gewesen zu sein.

Araghtschi betonte: Bleiben Sie Ihrer Darstellung treu, Herr Präsident!