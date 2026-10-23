Das Schweigen der Agentur angesichts des Angriffs auf die iranischen Nuklearanlagen ist beispiellos

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte die Vertretung Irans bei den Vereinten Nationen in Wien anlässlich des siebzigsten Jahrestags der Verabschiedung der Satzung der Internationalen Atomenergie-Organisation, unter scharfer Kritik an den Doppelstandards und dem Schweigen der Leitungsgremien der Agentur angesichts der militärischen Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen die iranischen Nuklearanlagen, dass die Agentur nicht bloß eine «beobachtende» Organisation sei und die Verifizierung die legitimen Rechte der Mitgliedstaaten auf friedliche Nutzung der Kernenergie nicht überschatten dürfe.

Der vollständige Text der Erklärung der Ständigen Vertretung der Islamischen Republik Iran in Wien lautet wie folgt:

«Siebzig Jahre nach der Verabschiedung der Satzung der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) am 23. Oktober 1956 ist eine grundlegende Bewertung des Niveaus und Ausmaßes der Treue zu den Prinzipien und Zielen des Gründungsdokuments der Agentur erforderlich. Daher sollte dieser Jahrestag mehr als nur eine Gelegenheit zum Gedenken sein; dieser Tag sollte als Moment des kritischen Nachdenkens, der institutionellen Rechenschaftspflicht und einer erneuten Verpflichtung zur vollständigen, unparteiischen und diskriminierungsfreien Umsetzung der Satzung dienen.»