Die Bewegung der regelwidrigen Schiffe wurde vollständig gestoppt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte eine der Marine der Revolutionsgarden nahestehende informierte Quelle, dass nach der Zerstörung der Funknavigationshilfssysteme, die den regelwidrigen Schiffen dienten, sowie nach dem Treffer von drei Öltankern am gestrigen Tag und der Zerstörung eines weiteren regelwidrigen Tankers in der vergangenen Nacht die Bewegung der regelwidrigen Schiffe vollständig gestoppt worden sei.

Diese informierte Quelle erklärte, dass falls der Ölschmuggel wieder aufgenommen werde, das Vorgehen gegen die regelwidrigen Schiffe und die technischen Hilfssysteme weitaus vernichtender sein werde.

Diese informierte Quelle warnte, dass eine erneute Luftintervention der US-Armee zur Unterstützung des Ölschmuggels eine direktere und entschlossenere Antwort erhalten werde und die Konsequenzen die aggressive US-Armee treffen würden.