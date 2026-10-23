Mochber: Der psychologische Krieg von Trump und Netanjahu riecht nach Verzweiflung

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Revolutionsführers, als Reaktion auf die Prahlereien der Führer der USA und des zionistischen Regimes in einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk: Der psychologische Krieg und die Drohungen von Trump und Netanjahu riechen mehr nach Verzweiflung als nach Stärke.

Er fügte hinzu: Iran kennt die Schwachstellen des Feindes, und Feldüberraschungen sowie der Hebel von Öl und Energie können die Gleichungen durcheinanderbringen.

Der Berater und Assistent des Revolutionsführers erinnerte im Schlussteil seiner Botschaft: In dieser Region bleibt eine Nation, die dort seit Tausenden von Jahren lebt, und das zionistische Regime kann lediglich über sein eigenes «Nichtsein» nachdenken.