Dschalali: Die neue Drohung Trumps wird den Willen Irans nicht brechen

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur erklärte Kazem Dschalali am Montagabend bei der Fachveranstaltung „Religion und Macht im Iran" am Institut für wissenschaftliche Information über Sozialwissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau: Wenn wir die Welt ohne Ziel darstellen, dann bedeutet die Definition von Macht, dass die Herrscher die weltlichen Genüsse genießen, aber in unserer Definition einer Welt mit Anfang und Ende gibt es keinen Begriff namens Macht, sondern einen Begriff namens Verantwortung.

Er bedauerte, dass viele Herrscher in der Welt die Natur und moralische Werte in ihrer Regierungsführung ignorieren, und fügte hinzu: Die Beseitigung der Moral aus der Herrschaft führt zu Verbrechen wie der Schule von Minab, bei der die Aggressoren gegen Iran Bomben auf Schüler im Alter von sieben bis zwölf Jahren abwarfen.

Dschalali fuhr fort: Die Beseitigung der Moral aus der Macht führt einige Länder zu dem Schluss, dass Terrorismus legitim sei, oder dass einige Länder erklären, sie wollten die Zivilisation eines anderen Landes zerstören.

Dieser iranische Diplomat sagte: Die Beseitigung der Moral aus Macht und Politik führt dazu, dass wir Bomben auf die Unschuldigen und Unterdrückten in Gaza werfen und auf diese Weise mehr als 80.000 Menschen töten.

Er betonte: Diese Zustände in der heutigen Welt zeigen, dass die Welt eine Rückkehr zur Natur und Moral braucht; es ist die Religion, die uns zur Moral aufruft, und es ist die Macht, die durch Moral gezügelt werden muss.

Dschalali sagte: Die heutigen Verbrechen in der Welt sind das Ergebnis von Macht ohne moralische Inhalte, und daher müssen wir zur Moral, zu den abrahamitischen Religionen und göttlichen Traditionen zurückkehren.

Er untersuchte weiter den Verlauf von „Religion und Macht im Iran" an vier historischen Wendepunkten: vor dem Islam, „Safawiden: der Wendepunkt des Begründers der Nationalisierung des Schiismus", nach den Safawiden und schließlich der Sieg der islamischen Revolution und „die Rückkehr der Religion in den Mittelpunkt der Macht und der zivilisatorische Wendepunkt", und betonte: Ein Überblick über die Geschichte zeigt, dass Religion für das iranische Volk stets eine wichtige Kategorie war.