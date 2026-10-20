Rubio: Iran hat seinen Druckhebel auf die Straße von Hormus verloren!

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al Jazeera behauptete Marco Rubio, der US-Außenminister, heute am Montag in propagandistischen Äußerungen, ausgerechnet am Vorabend der Zwischenwahlen zum Kongress dieses Landes, seine wunschdenkerischen Illusionen gegen Iran mit den Worten: Iran hat seinen Druckhebel auf die Straße von Hormus verloren, durch die täglich etwa 14 Millionen Barrel Öl passieren!

Der US-Außenminister behauptete, ohne auf den friedlichen Charakter des Nuklearprogramms Teherans hinzuweisen: Präsident Trump hat Iran nicht erlaubt, Atomwaffen zu erlangen und sie hinter einem Vorhang aus Tausenden von Raketen und Drohnen zu verbergen!