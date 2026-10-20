Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur berichtete der Sender „NBC 6", dass ein Richter in Südflorida in den USA einen Haftbefehl gegen „Raúl Castro", den ehemaligen Präsidenten Kubas, unter dem haltlosen Vorwand der Beteiligung am Abschuss von 2 Flugzeugen im Jahr 1996 erlassen hat.

Dieser Haftbefehl wurde von „Ariana Fajardo Orshan", der leitenden Richterin des Gerichts des elften Gerichtsbezirks von Florida, unterzeichnet.

„James Uthmeier", der Generalstaatsanwalt von Florida, behauptete heute Morgen am Montag bei einer Pressekonferenz an der Internationalen Universität von Florida, dass Castro der „Verschwörung zur Begehung von vorsätzlichem Mord ersten Grades" beschuldigt wird.

In dieser Anklageschrift wurden Castro und 5 weitere Personen, darunter Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Cimanca Cárdenas und Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, mit zahlreichen haltlosen Anschuldigungen konfrontiert: 4 Anklagepunkte wegen Mordes, 2 Anklagepunkte wegen der Zerstörung eines Flugzeugs und Verschwörung zur Tötung von US-Bürgern!

Es sei erwähnt, dass die USA seit Jahren durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten Kubas und die Verhängung von Sanktionen gegen Havanna versuchen, das Volk dieses Landes zur Befolgung ihrer kolonialistischen Politiken zu zwingen.