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Kritik der Vereinten Nationen an der Aggression des zionistischen Regimes im Südlibanon

20 Oktober 2026 - 10:16
News ID: 1880384
Source: ABNA
Kritik der Vereinten Nationen an der Aggression des zionistischen Regimes im Südlibanon

Der Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen kritisierte die Behinderungen des zionistischen Regimes auf dem Weg der im Südlibanon stationierten Kräfte dieser Organisation.

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Mayadeen räumte Stéphane Dujarric, Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, ein, dass die Armee des zionistischen Regimes die Aktivitäten der Friedenstruppen dieser Organisation im Südlibanon behindert habe und ihre Aggressionen in verschiedenen Bereichen fortsetze.

Er fügte hinzu: Die UNIFIL-Kräfte beobachteten von Freitag bis Sonntag israelische Luftangriffe auf östliche und westliche Gebiete im Südlibanon. Außerdem wurden schwere Artillerie- und Mörserangriffe gemeldet.

Dujarric sagte: Israelische Militärs hätten die Straße für die Versorgungskolonne der UN-Kräfte in der Nähe des Gebiets Al-Bayyada gesperrt und die Lieferung notwendiger Hilfe an andere Kräfte verhindert.

Er erklärte: Die Errichtung von Hindernissen auf verschiedenen Routen habe die Patrouillen der UNIFIL-Kräfte verhindert. Diese Kräfte müssen in der Lage sein, ihre Mission im Südlibanon in völliger Sicherheit auszuführen.

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