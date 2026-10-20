Zionisten vertrauen dem Kriegskurs des Kabinetts Netanjahu nicht

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Ma'ariv zeigen die Ergebnisse der neuesten Umfrage, die in den besetzten Gebieten durchgeführt und gestern veröffentlicht wurde, dass die Mehrheit der Zionisten dem Kabinett Netanjahu nicht vertraut, sodass fast die Hälfte der Teilnehmer dieser Umfrage erklärte, dass das Kabinett Netanjahu, falls es vor den Parlamentswahlen beschließen sollte, Krieg zu führen, dies im Einklang mit politischen Motiven tun würde.

Dem Bericht zufolge erklärten nur 33 Prozent von ihnen, dass sie dem Kabinett Netanjahu vertrauen, und 20 Prozent betonten, dass dies von den Umständen abhänge.

Auch die Ergebnisse dieser Umfrage zeigten, dass die Partei „Jesch Atid" unter der Führung von Gadi Eisenkot, dem Rivalen Netanjahus, 20 Sitze erhalten wird. Während die Partei „Likud" unter der Führung Netanjahus an zweiter Stelle steht und 18 Sitze erhalten wird.