Vorschlag von Al-Azhar in Ägypten zur sofortigen Bildung eines Vermittlungsausschusses in der Region

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen wandte sich Ahmad at-Tayyib, der Scheich von Al-Azhar in Ägypten, gestern an die Brüder in den arabischen und islamischen Ländern und forderte sie auf, den Geist der Brüderlichkeit und die religiösen und blutsverwandtschaftlichen Beziehungen zu beachten sowie den Weg der Besonnenheit und die Sprache des Dialogs einzuschlagen.

Er betonte die Notwendigkeit der sofortigen Einstellung aller kriegstreiberischen Maßnahmen, die das Leben Unschuldiger zum Ziel haben.

At-Tayyib stellte klar, dass er vorschlägt, sofort einen Vermittlungsausschuss unter Beteiligung der Weisen der islamischen Umma zu bilden, um die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Umma zu beenden und die Stärke und Souveränität der arabischen Länder zu festigen.

Er betonte seine Bereitschaft, diesen Ausschuss zu unterstützen, und sagte, er sei sicher, dass alle Parteien über die nötige Besonnenheit verfügen und die Meinungsverschiedenheiten beiseitelegen und den Konflikten in der Region ein Ende setzen können.

Dieser Aufruf von Al-Azhar erfolgt zeitgleich mit den Bewegungen Ägyptens zur Entsendung von Kräften nach Saudi-Arabien mit dem Ziel, den Operationen der Streitkräfte des Jemen entgegenzuwirken.