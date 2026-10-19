Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf, der Vorsitzende des Islamischen Schura-Rates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Das Institut für Datenverwaltung des Persischen Golfs ist im Anmarsch.

Er wandte sich weiter an die Regierungen, Investmentfonds und Unternehmen der Region und sagte: Wir empfehlen, keine Ressourcen an Unternehmen für künstliche Intelligenz oder Datenunternehmen bereitzustellen, die militärische Aggression unterstützen oder an der Tötung von Kindern beteiligt sind. Weder Finanzierung, noch Aktien, noch Land, noch Energie. Jeder, der ihnen Hilfe leistet, wird mit unseren Zwangsmaßnahmen konfrontiert.