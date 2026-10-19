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Ghalibaf: Wir werden diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die an der Tötung unserer Kinder mitschuldig sind

19 Oktober 2026 - 09:46
News ID: 1879916
Source: ABNA
Ghalibaf: Wir werden diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die an der Tötung unserer Kinder mitschuldig sind

Der Vorsitzende des Islamischen Schura-Rates schrieb in einem Beitrag mit einer Warnung an die Regierungen der Region: Im Falle der Zuweisung von Mitteln an Unternehmen für künstliche Intelligenz, die an der Tötung unserer Kinder mitschuldig sind, werden Sie mit unserer Reaktion konfrontiert.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf, der Vorsitzende des Islamischen Schura-Rates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Das Institut für Datenverwaltung des Persischen Golfs ist im Anmarsch.

Er wandte sich weiter an die Regierungen, Investmentfonds und Unternehmen der Region und sagte: Wir empfehlen, keine Ressourcen an Unternehmen für künstliche Intelligenz oder Datenunternehmen bereitzustellen, die militärische Aggression unterstützen oder an der Tötung von Kindern beteiligt sind. Weder Finanzierung, noch Aktien, noch Land, noch Energie. Jeder, der ihnen Hilfe leistet, wird mit unseren Zwangsmaßnahmen konfrontiert.

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