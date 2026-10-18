Sufi: Wenn Iran angegriffen wird, bleibt die Infrastruktur der Region nicht sicher

Ali Sufi, Generalsekretär der Partei „Fortschrittliche Reformer", erklärte in einem Interview zu den neuen Aktivitäten des amerikanisch-zionistischen Feindes und der Möglichkeit eines Angriffs auf unser Land in den nächsten ein bis zwei Wochen: „Ich halte es für unwahrscheinlich, dass so etwas geschieht, da auch die Gegenseite weiß, dass dieser Krieg regional ist und nicht auf die Geographie Irans beschränkt werden kann."

Er fügte hinzu: „Jede militärische Maßnahme kann die Region in Chaos stürzen, und die Länder der Region, insbesondere die Golfstaaten und die arabischen Länder, haben gezeigt, dass ein umfassender Krieg für sie schwer zu ertragen wäre, da die Folgen eines solchen Krieges definitiv auch ihre Länder treffen würden."

Amerika muss einen hohen Preis zahlen

Dieser politische Aktivist fuhr fort: „Wenn die Infrastruktur Irans angegriffen wird, bleibt auch die Infrastruktur anderer Länder der Region nicht sicher. Andererseits muss auch Amerika einen sehr hohen Preis zahlen, und das Ergebnis eines solchen Krieges ist für die Gegenseite weder sicher noch klar."

Unter Hinweis auf Irans Fähigkeiten zur Abwehr eines möglichen Krieges sagte er: „Iran hat gezeigt, dass es über die notwendigen Mittel und Mechanismen für einen Krieg verfügt; natürlich könnten bei einer langfristigen Bewertung Themen wie der Umfang der Mittel der Parteien oder die wirtschaftlichen Bedingungen Irans untersucht werden, aber in jedem Fall dauern die Verhandlungen noch an und sind nicht abgeschlossen."

Der Generalsekretär der Partei „Fortschrittliche Reformer" bemerkte zu einigen scharfen Äußerungen amerikanisch-zionistischer Beamter: „Meiner Meinung nach haben diese Äußerungen eher den Charakter von Prahlerei, als dass sie tatsächlich zu operativen Maßnahmen führen würden."