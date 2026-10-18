Wir streben nach einer endgültigen Verpflichtung Irans, das Nuklearprogramm nicht wiederaufzubauen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtet, behauptete J.D. Vance, Vizepräsident der USA, in einem Gespräch mit dem Sender „CBS News", indem er die überzogene Forderung Washingtons vorbrachte, sein Land strebe danach, von Iran eine endgültige und entschlossene Verpflichtung zu erhalten, dass es sein Nuklearprogramm nicht wiederaufbauen werde.

Während der Treibstoffpreis den Rückgang der Stimmen der Republikaner bei den Zwischenwahlen in den USA stark beeinflusst hat, behauptete Vance, um die Gunst der amerikanischen Wähler zu gewinnen: „Mit dem Ende des Konflikts mit Iran werden wir einen Rückgang des Treibstoffpreises erleben."