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Hegseth: China baut seine Militärmacht im Pazifik aus

18 Oktober 2026 - 10:22
News ID: 1879512
Source: ABNA
Hegseth: China baut seine Militärmacht im Pazifik aus

Der Kriegsminister der USA erklärte in einer Rede: „China führt seinen größten militärischen Ausbau im Pazifik durch."

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtet, behauptete „Pete Hegseth", der Kriegsminister der USA, heute Samstag in einer Rede: „Wir sind bereit, jegliche Versuche zu verhindern, den Status quo im Südchinesischen Meer und im Pazifik zu verändern."

Der Kriegsminister der USA fügte in diesem Zusammenhang hinzu: „China führt den größten Ausbau der Streitkräfte im Pazifik durch."

Dies, während er weder das Militärbudget noch die Bemühungen seines Landes zur Kolonisierung der Welt erwähnte.

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