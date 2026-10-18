Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtet, behauptete „Pete Hegseth", der Kriegsminister der USA, heute Samstag in einer Rede: „Wir sind bereit, jegliche Versuche zu verhindern, den Status quo im Südchinesischen Meer und im Pazifik zu verändern."

Der Kriegsminister der USA fügte in diesem Zusammenhang hinzu: „China führt den größten Ausbau der Streitkräfte im Pazifik durch."

Dies, während er weder das Militärbudget noch die Bemühungen seines Landes zur Kolonisierung der Welt erwähnte.