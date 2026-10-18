Al-Huthi: Unsere Unterstützung für Palästina wird in Zukunft zunehmen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masira berichtet, beschrieb Abdulmalik al-Huthi in seinem Brief an den gefallenen Yahya al-Sinwar, den verstorbenen Leiter des Politbüros der Islamischen Widerstandsbewegung Palästinas (Hamas), der einen Monat vor dessen Tod geschrieben wurde und nun veröffentlicht wird, die Operation „Al-Aqsa-Flut" als einen erfolgreichen Schritt und sagte: „Die Operation ‚Al-Aqsa-Flut‘ befand sich in Bezug auf Planung, Organisation und Durchführung auf höchstem Erfolgsniveau, und die Unterstützung, Fürsorge und Hilfe Gottes waren darin offensichtlich."

Unter Hinweis auf die Rolle der Hamas und der Al-Qassam-Brigaden fügte er hinzu: „Die Hamas-Bewegung und ihr kämpferischer Arm, die Al-Qassam-Brigaden, haben die Fahne der islamischen Umma für den Dschihad auf dem Wege Gottes und die Konfrontation mit dem erbitterten Feind der Muslime erhoben."

Der Führer von Ansar Allah betonte die gemeinsame Verantwortung der Muslime für Palästina und erklärte: „Die Frage der islamischen Heiligtümer, die Befreiung Palästinas, die Rettung des palästinensischen Volkes und die Abwehr der Gefahr der Zionisten ist eine Angelegenheit, die alle Muslime betrifft. Wir im Jemen werden alle unsere Anstrengungen unternehmen, mit allem handeln, was in unserer Macht steht, und uns um eine größere Beteiligung an dieser heiligen Schlacht bemühen."

Er stellte auch fest regarding der militärischen Fähigkeiten des Jemen: „Die Raketenstreitkräfte haben sich um die Entwicklung von Raketen entsprechend den Anforderungen des Kampfes bemüht, und dieser Prozess dauert an. Der Jemen strebt danach, die notwendige Stärke und Kapazität für die Durchführung der fünften Phase der Operationen und die Zielbekämpfung der Feindesstellungen in der Tiefe der besetzten Gebiete, einschließlich Jaffa, zu gewährleisten. Die Marineoperationen im Roten Meer, im Golf von Aden, in Bab al-Mandab und im Arabischen Meer haben große Erfolge erzielt, und mit Gottes Hilfe werden die Bemühungen zur Entwicklung der Marineoperationen im Indischen Ozean und im Mittelmeer fortgesetzt."

Al-Huthi sagte unter Hinweis auf die Angriffe der USA gegen den Jemen: „Washington hat mehr als 700 aggressive Luftangriffe gegen unser Land durchgeführt, um uns unter Druck zu setzen, die Marineoperationen einzustellen, aber es ist an diesem Ziel gescheitert. Unsere Betonung ist die Standhaftigkeit auf der religiösen, humanitären und brüderlichen Position an eurer Seite, die mit Gottes Willen mehr denn je gestärkt wird, und wir werden uns um eine verstärkte Koordinierung mit den unterstützenden Fronten bemühen. Unsere Position an eurer Seite ist keinem politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Druck von Seiten der Feinde unterworfen und wird nicht von diesem Druck beeinflusst werden."