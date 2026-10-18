Der Jemen-Krieg endet nur durch jemenitisch-jemenitische Gespräche

Seyed Reza Sadr al-Hosseini erklärte in einem Interview unter Hinweis auf die Fortsetzung des Jemen-Krieges und der Angriffe der von Saudi-Arabien geführten Koalition: „Nach Jahren des ununterbrochenen Krieges im Jemen beschloss die in Sanaa ansässige Regierung vor einigen Monaten, nach der intensiven Bombardierung der Landebahn des Flughafens von Sanaa, als Reaktion auf die Blockade und die militärischen Maßnahmen der von Saudi-Arabien geführten Koalition eine bedeutende Militäroperation durchzuführen."

Der Experte für westasiatische Angelegenheiten fügte hinzu: „Die Regierung von Sanaa hat seitdem, während sie betonte, dass sie keine Fortsetzung des Krieges wünscht, ihre Bereitschaft erklärt, die Unabhängigkeit des Jemen zu verteidigen und an jemenitisch-jemenitischen Gesprächen teilzunehmen. Gleichzeitig hat auch die jemenitische Armee Maßnahmen ergriffen, um die aggressiven Kräfte zurückzudrängen und strategische Zentren Saudi-Arabiens ins Visier zu nehmen."

Sadr al-Hosseini sagte unter Hinweis auf die Folgen dieser militärischen Maßnahmen: „Die durchgeführten Angriffe haben die Aktivitäten einiger Flughäfen Saudi-Arabiens, darunter der Flughafen Riad, sowie Anlagen und Ölprojekte von Aramco in verschiedenen Regionen des Landes beeinflusst und zu einem Rückgang der Ölexporte Saudi-Arabiens geführt."

Unter Betonung der Bedeutung der Rolle der Islamischen Republik Iran in den regionalen Entwicklungen stellte er fest: „Angesichts der Stellung Irans in der Region und der Beziehungen dieses Landes zur Regierung der nationalen Rettung des Jemen ist es notwendig, dass die Länder der Region, einschließlich Saudi-Arabiens und der Regierung der nationalen Rettung des Jemen, die diplomatischen Kapazitäten der Islamischen Republik Iran für die Wahrung von Frieden und Sicherheit in der Region nutzen."

Dieser Experte für westasiatische Angelegenheiten fuhr fort: „Die Islamische Republik Iran hat mit einem friedliebenden und humanistischen Ansatz und unter Betonung der Unabhängigkeit der Länder der Region versucht, durch diplomatische Kontakte mit Saudi-Arabien die Voraussetzungen dafür zu schaffen, der Unabhängigkeit des Jemen Beachtung zu schenken und jemenitisch-jemenitische Gespräche zu beginnen."

Er bemerkte: „Diese diplomatischen Bemühungen dauern an, aber trotz der Verringerung der Konflikte in einigen Gebieten sind die militärischen Auseinandersetzungen im Jemen noch nicht vollständig beendet."

Sadr al-Hosseini betonte abschließend: „Wie die Regierung und die Armee des Jemen erklärt haben, hängt die Beendigung des ungleichen Krieges der von Saudi-Arabien geführten Koalition gegen das jemenitische Volk von der Achtung der Unabhängigkeit dieses Landes, der Schaffung der Voraussetzungen für jemenitisch-jemenitische Gespräche und der Verfolgung diplomatischer Lösungswege ab."