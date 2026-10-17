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Identifizierung eines brennenden regelwidrigen Tankers im Osten der Straße von Hormus durch die Marine der Armee

17 Oktober 2026 - 11:07
News ID: 1879020
Source: ABNA
Identifizierung eines brennenden regelwidrigen Tankers im Osten der Straße von Hormus durch die Marine der Armee

Die Überwachungsteams der Marine der Armee haben einen regelwidrigen Tanker identifiziert, der den Bereich im Osten der Straße von Hormus durchquerte und in Brand geraten war.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna haben die Überwachungsteams der Marine der Armee vor einigen Stunden im Rahmen der kontinuierlichen Kontrolle des Ostens der Straße von Hormus einen regelwidrigen Tanker entdeckt und identifiziert, der in der Sperrzone in Brand geraten war.

Dieser regelwidrige Tanker hatte auch seine Ortungssysteme ausgeschaltet und versuchte, die Sperrzone im Bereich des Ostens der Straße von Hormus zu durchqueren.

Die Marine der Armee der Islamischen Republik Iran betonte: Die Folge nicht abgestimmter Bewegungen auf Routen und in Sperrzonen ist die Schaffung von Unsicherheit und großen Gefahren für andere Wasserfahrzeuge.

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