Guardian: Warum sanktioniert Europa Russland, unternimmt aber nichts gegen Israel?

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete die britische Zeitung Guardian, dass die europäischen Regierungen praktisch keine Maßnahmen zur Beendigung des Völkermords in Gaza ergriffen haben. Sie haben weder den Waffenverkauf an das zionistische Regime eingestellt noch Handelsbeschränkungen gegenüber diesem Regime verhängt.

Dem Bericht zufolge hat das Versäumnis Europas, das Kabinett des zionistischen Regimes zur Rechenschaft zu ziehen, die Glaubwürdigkeit und den Einfluss dieser Länder auf globaler Ebene beeinträchtigt. Die Europäische Union hat wegen des Ukraine-Kriegs Sanktionen gegen Russland verhängt, unterhält aber weiterhin normale Beziehungen zum zionistischen Regime.

In dem Bericht heißt es: „Dieser Trend zeigt das Bestehen doppelter Standards in den europäischen Ländern und eine falsche Bekenntnis zu den Menschenrechten. Polizeigewalt in diesen Ländern gegen Palästina-Unterstützer ist zur Normalität geworden. Dabei machen sie nur vom Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch. Die Palästina-Frage ist nach 3 Jahren zu einem echten Test für die Messung der europäischen Demokratie geworden.“