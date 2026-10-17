Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf CNN sagte der US-Präsident Donald Trump am Freitag, dass Saudi-Arabien die Hilfe des zionistischen Regimes für die Aggression gegen Jemen annehmen solle, und er sei überzeugt, dass Riad sie letztendlich annehmen werde.

Auf eine Frage zur erneuten Aufwerfung des Themas der Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien antwortete er: „Ja, vielleicht wird dieses Thema mehr denn je aufgeworfen.“

Trump sagte: „Saudi-Arabien ist sehr erfreut, Unterstützung von Israel und unsere Unterstützung zu erhalten. Israel war für Saudi-Arabien sehr nützlich!“

Zuvor hatte die hebräische Zeitung Haaretz berichtet, dass das zionistische Regime über die USA versuche, Saudi-Arabien zur Beteiligung am Krieg gegen Jemen zu überreden.

In diesem Bericht wurde behauptet, dass der Kronprinz Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, der Hilfe des zionistischen Regimes gegen Jemen keine Beachtung schenke, da diese Angelegenheit ihm in der öffentlichen Meinung Saudi-Arabiens schaden könne.