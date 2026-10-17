Hamas: Der Hohe Vertreter des Gaza-Friedensrates wiederholt die Erzählung der Besatzer

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Jazeera wies die Hamas die Position von Nikolai Mladenow, dem Hohen Vertreter des Gaza-Friedensrates, zur Aussetzung der Einfuhr von Gütern des Privatsektors in den Gazastreifen zurück und betrachtete sie als auf der Erzählung der Behörden von Tel Aviv basierend.

In einer Erklärung gab die Hamas bekannt, dass sie die Übernahme der Erzählung der zionistischen Seite durch Mladenow und die Berufung des Kabinetts von Benjamin Netanjahu auf diese Erzählung zur Ankündigung der Aussetzung der Einfuhr von Gütern des Privatsektors nach Gaza nicht akzeptiert.

Diese Bewegung wies auch die vom zionistischen Regime erhobenen Vorwürfe zurück, die Hamas interveniere in den Prozess der Einfuhr von Gütern und erhebe Steuern von Händlern, und betrachtete sie als falsche Behauptung und offensichtlichen Versuch, die humanitäre Krise im Gazastreifen zu verschärfen.

Die Hamas gab bekannt: „Mladenow muss seine Voreingenommenheit zugunsten der Besatzer aufgeben und Maßnahmen ergreifen, um Druck auf sie auszuüben und sie zur Aufhebung der Blockade des Gazastreifens und zur Beendigung ihrer Verbrechen zu zwingen.“