Zionistischer Rabbiner: Der Diebstahl an Palästinensern ist eine Tugend!

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtete der Fernsehsender 12 des zionistischen Regimes, dass der zionistische Rabbiner Dav Lior behauptet habe, der Diebstahl von Olivenbäumen der Palästinenser sei nicht nur erlaubt, sondern eine „Tugend“!

Er behauptete, die Zionisten zeigten damit allen, dass Palästina sich in ihrem Besitz befinde.

Zuvor hatte Itamar Ben-Gvir, der Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes, betont, dass dieser zionistische Rabbiner der Rabbiner seiner Partei sei und die Politik dieser Partei auf der Grundlage der Aussagen Liors bestimmt werde.

Es sei darauf hingewiesen, dass zionistische Siedler täglich palästinensische Gebiete im Westjordanland angreifen und neben dem Diebstahl an ihnen auch das Eigentum und die Häuser der Palästinenser in Brand setzen.