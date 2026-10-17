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Ehrerweisung Araghtschis an das Denkmal der gefallenen Kommandeure des Widerstands

17 Oktober 2026 - 11:06
News ID: 1879017
Source: ABNA
Ehrerweisung Araghtschis an das Denkmal der gefallenen Kommandeure des Widerstands

Der Außenminister erwies bei seiner Ankunft in Bagdad am Ort des Denkmals der gefallenen Kommandeure des Widerstands, des gefallenen Generals Qassem Soleimani und des gefallenen Abu Mahdi al-Muhandis, seine Ehre.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erwies Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, bei seiner Ankunft in Bagdad am internationalen Flughafen dieser Stadt, indem er sich am Ort des Denkmals der gefallenen Kommandeure des Widerstands, des gefallenen Generals Qassem Soleimani und des gefallenen Abu Mahdi al-Muhandis einfand, seine Ehre.

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