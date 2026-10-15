Hegseth: Wir kontrollieren Hormus!; Schrei eines Protestierenden: Feigling, du bist kein Krieger

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtet, behauptete «Pete Hegseth», der Kriegsminister der USA, unter Wiederholung der Behauptung, den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern, dass die Maßnahme seines Landes in der Straße von Hormus wirksam sei!

Der Kriegsminister der USA behauptete, ohne die friedliche Natur des Atomprogramms Teherans zu erwähnen: Es ist die Verantwortung von Präsident Trump und mir, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen erwirbt!

«Pete Hegseth» behauptete dann mit dem Ziel der Wahlpropaganda am Vorabend der Durchführung der Zwischenwahlen zum Kongress dieses Landes: Wir haben derzeit eine wirksame Kontrolle über die Straße von Hormus!

Die Behauptung von «Pete Hegseth», dem Kriegsminister der USA, bezüglich der Kontrolle seines Landes über die Straße von Hormus wird zu einer Zeit geäußert, in der der Ölpreis aufgrund der Spannungs schürenden Maßnahmen dieses Landes und der Schaffung von Unsicherheit in der strategischen Straße von Hormus neue Rekorde erreicht hat.

Andererseits erklärten während seiner Rede mehrere Protestierende durch das Rufen von Parolen die Ablehnung des Volkes dieses Landes gegenüber der Kriegstreiberei der Trump-Regierung.

Einer der Protestierenden schrie: Ihr tötet unsere Familien! Du bist kein Krieger, du bist ein Feigling!