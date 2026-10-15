Al-Hindi: Israel ist daran gescheitert, sein verlorenes Ansehen wiederherzustellen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Ahd berichtet, sagte «Mohammad al-Hindi», stellvertretender Generalsekretär der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad, in einem Gespräch mit dem jemenitischen Sender Al-Masirah: Die Region leistet Widerstand gegen die Bemühungen der USA, sie zu unterwerfen, und «Israel» ist daran gescheitert, sein verlorenes Ansehen wiederherzustellen.

Er fügte hinzu: Wir betrachten die Länder, die am Treffen in Scharm El-Scheich teilgenommen haben, als verantwortlich für die Fortsetzung der Verbrechen im Gazastreifen.

Al-Hindi sagte: Die Bewegungen Hamas und Islamischer Dschihad werden sich der Palästinensischen Befreiungsorganisation anschließen, falls eine Einigung über neue Grundlagen erzielt wird.

Abschließend betonte er: Die Rolle der Palästinensischen Befreiungsorganisation wird unter den derzeitigen Umständen genutzt, um Vereinbarungen mit dem «israelischen» Feind voranzutreiben.