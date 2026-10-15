Kuba: Die USA versuchen durch Erpressung, die Stimmen gegen die Sanktionen gegen Havanna zu ändern

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, verurteilte Kuba die Vereinigten Staaten wegen der Ausübung von Druck auf Länder, um sich gegen eine Resolution zur Aufhebung der Handelssanktionen gegen Havanna auszusprechen, die Ende Oktober in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Abstimmung gestellt werden soll.

Bruno Rodríguez, der Außenminister Kubas, schrieb in einer Botschaft im sozialen Netzwerk «X», dass Marco Rubio, der Außenminister der USA, «besorgt und beunruhigt über eine weitere Niederlage in den Vereinten Nationen» sei und «Druck ausübe und von den Staatsoberhäuptern und Regierungen verschiedener Länder erpresse», um sie zur Änderung ihrer Stimme zu zwingen.

Rodríguez fügte hinzu: Er versuche mit seinen wiederholten Lügen und seinen neuen Maßnahmen, die kollektive Bestrafung zu vertuschen, die er dem kubanischen Volk auferlegt habe.

Nach Angaben des Außenministeriums der USA führte Rubio am Dienstag ein Telefongespräch mit Nayib Bukele, dem Präsidenten von El Salvador, und bat ihn, im Sinne der «Förderung gemeinsamer Prioritäten in den Vereinten Nationen» mit den Vereinigten Staaten und deren gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten.