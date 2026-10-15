Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, erklärte Reuters, dass die USA die Möglichkeit einer Lockerung der Sanktionen gegen Schiffe der sogenannten «Schattenflotte» prüfen, die Öl aus Russland, dem Iran und Venezuela befördern.
USA streben Lockerung der Sanktionen gegen Tanker an, die Öl aus dem Iran und Russland transportieren
15 Oktober 2026 - 09:28
News ID: 1878302
Source: ABNA
Ein westliches Medium enthüllte, dass die USA eine Lockerung der Sanktionen gegen die «Schattenflotte» einiger Länder, darunter der Iran, anstreben.
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