Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti berichtet, berichtete «Kirill Dmitrijew», Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten für Fragen der Investitions- und Wirtschaftszusammenarbeit mit dem Ausland und Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds, in einer Rede über die Unterzeichnung von Dieselkraftstoff-Verträgen mit den USA in den kommenden Tagen.

Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für Fragen der Investitions- und Wirtschaftszusammenarbeit mit dem Ausland fuhr in dieser Angelegenheit fort: Er erwarte, dass die ersten Verträge über Dieselkraftstoff mit den USA in den kommenden Tagen unterzeichnet werden.

Der Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds fügte in der Fortsetzung hinzu: Wir stehen aktiv mit der amerikanischen Seite in Kontakt, und die Angelegenheiten gehen mit großer Geschwindigkeit voran.