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Putins Gesandter: Dieselkraftstoff-Vertrag mit den USA wird in den kommenden Tagen unterzeichnet

15 Oktober 2026 - 09:29
News ID: 1878306
Source: ABNA
Putins Gesandter: Dieselkraftstoff-Vertrag mit den USA wird in den kommenden Tagen unterzeichnet

Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für Fragen der Investitions- und Wirtschaftszusammenarbeit mit dem Ausland erklärte: Der erste Dieselkraftstoff-Vertrag mit den USA wird in den kommenden Tagen unterzeichnet.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti berichtet, berichtete «Kirill Dmitrijew», Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten für Fragen der Investitions- und Wirtschaftszusammenarbeit mit dem Ausland und Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds, in einer Rede über die Unterzeichnung von Dieselkraftstoff-Verträgen mit den USA in den kommenden Tagen.

Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für Fragen der Investitions- und Wirtschaftszusammenarbeit mit dem Ausland fuhr in dieser Angelegenheit fort: Er erwarte, dass die ersten Verträge über Dieselkraftstoff mit den USA in den kommenden Tagen unterzeichnet werden.

Der Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds fügte in der Fortsetzung hinzu: Wir stehen aktiv mit der amerikanischen Seite in Kontakt, und die Angelegenheiten gehen mit großer Geschwindigkeit voran.

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