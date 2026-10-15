Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Bloomberg in einem Bericht: Die Staatsoberhäupter der europäischen Länder versuchten, sich von der Abhängigkeit von russischem Gas zu befreien, aber jetzt sehen sie sich mit der Tatsache konfrontiert, dass diese Bemühungen nur ihre Abhängigkeit von Washington erhöht haben.

Bloomberg fügte in diesem Bericht hinzu, dass, obwohl in den letzten Jahren die Staatsoberhäupter der europäischen Länder oft von dem Wunsch und den Bemühungen um Autonomie und strategische Unabhängigkeit des «grünen Kontinents» sprechen, Europa im letzten Jahrzehnt in Bereichen wie Verteidigung, Technologie und Energie lediglich abhängiger von den Vereinigten Staaten geworden ist.