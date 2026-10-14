Netanjahus Angst vor einer Wahlniederlage; Behauptungen gegen Iran und den Widerstand

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera forderte «Benjamin Netanjahu», der Premierminister des zionistischen Regimes, in einem Gespräch mit dem 14. Fernsehsender dieses Regimes, während er Besorgnis über die Ergebnisse der bevorstehenden Wahlen äußerte, die rechten Strömungen und seine Anhänger auf, mit maximaler Beteiligung an den Wahlurnen zu erscheinen.

Netanjahu behauptete in der Fortsetzung seiner üblichen Projektionen, dass Iran, Hamas und Hisbollah seinen Sturz anstreben und versuchen würden, den Wahlprozess zu stören.

Er wiederholte haltlose Behauptungen gegen das iranische Nuklearprogramm und behauptete, dass er Teheran nicht erlauben werde, Atomwaffen zu erlangen.

Der Premierminister des zionistischen Regimes behauptete auch, um Wähler zu ermutigen, die die rechte Strömung unterstützen, dass der Sieg der konkurrierenden Koalition den Rückzug aus Gaza und dem Libanon, die Auflösung der das Kabinett unterstützenden Medien und die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates bedeuten würde.

Er betonte, dass er im Falle eines Wahlsieges auf keinen Fall einem Rückzug aus dem Westjordanland und der Bildung eines palästinensischen Staates zustimmen werde.