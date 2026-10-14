Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Zeitung «Okaz» erklärte eine offizielle Quelle im Energieministerium Saudi-Arabiens, dass am Dienstagabend ein Verwaltungsgebäude der Firma Aramco in Dhahran in der Ostprovinz dieses Landes angegriffen wurde.

Nach Angaben der erwähnten Quelle verursachte dieser Angriff einen leichten Brand, führte jedoch zu keinen menschlichen Verlusten.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, dass das Hauptgebäude von Aramco in Dhahran von einem Geschoss getroffen wurde und die Leitung dieses Unternehmens ihre Mitarbeiter angewiesen hat, bis auf weiteres remote zu arbeiten.

Diese Angriffe erfolgen gleichzeitig mit den Vergeltungsoperationen der Streitkräfte des Jemen gegen die Positionen der saudischen Aggressionskoalition.

Saudi-Arabien hat seit 2015 durch militärische Aggression und die Verhängung einer umfassenden Blockade gegen den Jemen eine große humanitäre Krise in diesem Land verursacht; doch mit den jüngsten Erfolgen der Armee und der Volkskomitees des Jemen und der Kontrolle über strategische Gebiete, einschließlich der Meerenge Bab al-Mandab, hat sich das Kräftegleichgewicht in der Region zum Nachteil der saudischen Koalition verändert.