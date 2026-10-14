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Trumps Rhetorik über Iran; der Krieg wird bald enden

14 Oktober 2026 - 10:47
News ID: 1877906
Source: ABNA
Trumps Rhetorik über Iran; der Krieg wird bald enden

Der US-Präsident behauptete in Wahläußerungen, dass der Krieg mit Iran bald enden werde, betonte jedoch die feindseligen Positionen Washingtons und die Fortsetzung des Drucks auf Iran.

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Nachrichtensender Al Jazeera behauptete Donald Trump, der US-Präsident, in Äußerungen, dass der Krieg mit Iran «bald» enden werde und Washington in naher Zukunft eine entscheidende Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen werde.

Trump wiederholte während einer Wahlkundgebung seine früheren unbegründeten Behauptungen, dass die Islamische Republik Iran niemals Atomwaffen erhalten werde, und behauptete, dass mit der Einstellung der Militäroperationen die Energiepreise auf den Weltmärkten deutlich sinken würden.

Der US-Präsident behauptete auch durch Projektion und Kritik am Nuklearabkommen von 2015 (JCPOA) und früheren US-Regierungen, dass Washington gezwungen war, militärische Maßnahmen zu ergreifen, um dem zu begegnen, was er «die iranische Bedrohung» nannte; eine Behauptung, die im Einklang mit der Rechtfertigung der Kosten und Folgen der jüngsten kriegstreiberischen Aktionen der US-Regierung in der Region vorgebracht wird.

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