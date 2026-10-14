Trumps Rhetorik über Iran; der Krieg wird bald enden

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Nachrichtensender Al Jazeera behauptete Donald Trump, der US-Präsident, in Äußerungen, dass der Krieg mit Iran «bald» enden werde und Washington in naher Zukunft eine entscheidende Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen werde.

Trump wiederholte während einer Wahlkundgebung seine früheren unbegründeten Behauptungen, dass die Islamische Republik Iran niemals Atomwaffen erhalten werde, und behauptete, dass mit der Einstellung der Militäroperationen die Energiepreise auf den Weltmärkten deutlich sinken würden.

Der US-Präsident behauptete auch durch Projektion und Kritik am Nuklearabkommen von 2015 (JCPOA) und früheren US-Regierungen, dass Washington gezwungen war, militärische Maßnahmen zu ergreifen, um dem zu begegnen, was er «die iranische Bedrohung» nannte; eine Behauptung, die im Einklang mit der Rechtfertigung der Kosten und Folgen der jüngsten kriegstreiberischen Aktionen der US-Regierung in der Region vorgebracht wird.