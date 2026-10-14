Verhaftung eines saudi-arabischen Ingenieurs wegen Spionageverdachts in Amerika

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Arabi 21 hat das Federal Bureau of Investigation der USA einen saudi-arabischen Ingenieur verhaftet, der bei OpenAI, dem Giganten der künstlichen Intelligenz, beschäftigt ist, wegen des Versuchs, vertrauliche Sitzungen durch die Installation versteckter Aufnahmegeräte in speziellen Sitzungsräumen hochrangiger Führungskräfte dieses Unternehmens abzuhören.

In diesem Zusammenhang berichtete die Zeitung California Post, dass Abdulrahman al-Fawzan, 35 Jahre alt, aus Saudi-Arabien, seit Freitag in Bundeshaft ist. Das erwähnte Unternehmen entdeckte ein Tonaufnahmegerät, das heimlich an den USB-Anschluss hinter einem Fernseher in einem der Sitzungsräume angeschlossen war. Dieses Gerät war in Toilettenpapier gewickelt, um verborgen zu bleiben.

Laut dieser Zeitung scheint dieser Raum für Sitzungen auf hoher Ebene der Führungskräfte des Unternehmens über seine vertraulichen Pläne genutzt worden zu sein, einschließlich spezieller Forschung, technischer Fähigkeiten, Beziehungen zu staatlichen Einrichtungen und anderer sensibler Themen.

Das US-Justizministerium erklärte, dass al-Fawzan seit Juli 2025 in dem erwähnten Unternehmen in San Francisco beschäftigt war.

Dieser saudi-arabische Staatsangehörige wird im Falle des Nachweises seiner Anklage zu maximal 5 Jahren Haft, einer Geldstrafe von 250.000 Dollar und drei Jahren bewährungsaufsichtsfreier Freiheit verurteilt.