Behauptung einer hebräischen Zeitung: Trump ist wütend über Netanjahus Versprechen

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna behauptete die Zeitung «Jediot Achronot», dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, Trump verloren hat und dieses Regime Amerika verloren hat.

In diesem Bericht heißt es: Während wir uns dem Termin der Parlamentswahlen in Israel nähern, hat Netanjahu kein politisches Signal, das er beabsichtigt hatte, von Seiten des Weißen Hauses erhalten.

«Jediot» behauptete unter Berufung auf einen Kreis nahe Trump, dass er wütend auf Netanjahu ist wegen der Nichtbeendigung des Gaza-Krieges, da diese Angelegenheit die Ausweitung der Normalisierungsabkommen mit arabischen Ländern behindert.

Auch einer der anderen Gründe für Trumps Wut auf Netanjahu sind seine Versprechen über schnelle Siege, einschließlich gegenüber Iran.

Diese Zeitung fügte hinzu: Die Bemühungen des Kabinetts Netanjahu, offene Unterstützung von Seiten des Weißen Hauses zu erhalten, sind bisher ergebnislos geblieben.

Dies während alle kriegerischen Politiken des zionistischen Regimes gegenüber der Region und die Aggression Washingtons und Tel Avivs in gegenseitiger Koordination durchgeführt werden.