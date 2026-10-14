Amir Jahanshahi: Der Fehlkalkulation des Feindes ist das Dokument des Endes ihrer Illusionen

Nach dem Bericht des Abna-Korrespondenten erklärte Brigadegeneral Kiomars Jahanshahi am Dienstagnachmittag bei der Ehrung und Vorstellung des ranghöchsten Militärs der Armee in der Südwestregion und des Kommandeurs des regionalen Hauptquartiers der Bodentruppen der Armee: Durch die Produktion fortschrittlicher und intelligenter inländischer Ausrüstung, einschließlich Drohnen, Flugsysteme und Panzerfahrzeuge, hat die Verteidigungsfähigkeit des Landes heute das höchste Niveau erreicht.

Er wies auf die Stationierung von mehr als 50 Kampf- und Unterstützungseinheiten der Bodentruppen der Armee an allen Grenzen des Landes hin und fügte hinzu: Die erfolgreiche Verlegung von mehr als 39.000 Soldaten unter direkter Beobachtung des Feindes ist ein klarer Beweis für die stählerne Bereitschaft der Verteidiger des Vaterlandes.

Der Kommandeur der Bodentruppen der Armee stellte bei dieser Zeremonie, während er die Bemühungen von Brigadegeneral zweiten Ranges Hossein Mohammadshafiei würdigte, Brigadegeneral zweiten Ranges Adel Heidari als neuen Kommandeur des regionalen Hauptquartiers der Bodentruppen der Armee und ranghöchsten Militärs der Armee in der Südwestregion vor.