UN-Vertreter im Sicherheitsrat: israelische Aggressionen gegen Syrien müssen gestoppt werden

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar betonte der stellvertretende Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien in seiner Rede auf der Sitzung des Sicherheitsrates, dass die Aggressionen des israelischen Regimes gegen dieses Land, insbesondere im Süden, gestoppt werden müssen.

Er wies auf die Forderung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hin, das Waffenstillstandsabkommen von 1974 zu respektieren und die Souveränität Syriens und seine territoriale Integrität zu schützen.

Dieser UN-Vertreter wies auf die Lage in Syrien, insbesondere in der Provinz Suwaida, hin und forderte die Durchführung interner Gespräche zur Überwindung der bevorstehenden Herausforderungen.

Ibrahim al-Alabi, der Vertreter Syriens bei den Vereinten Nationen, sagte ebenfalls, dass nicht zugelassen werden dürfe, dass die Folgen des Krieges und der israelischen Aggressionen die Errungenschaften dieses Landes zunichtemachen.