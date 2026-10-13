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Bazrpash: Das gesamte Ansehen Trumps wird vor den Augen der Welt zerstört

13 Oktober 2026 - 11:40
News ID: 1877470
Source: ABNA
Bazrpash: Das gesamte Ansehen Trumps wird vor den Augen der Welt zerstört

Der Minister für Straßen und Städtebau der dreizehnten Regierung schrieb in den sozialen Medien: Das gesamte Ansehen, von dem Trump dachte, dass er es für sich aufbaue, wird vor den Augen der Welt zerstört; er hat weder im Krieg noch in Verhandlungen gesiegt.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Mehrdad Bazrpash, Minister für Straßen und Städtebau der dreizehnten Regierung, in den sozialen Medien: Das gesamte Ansehen, von dem Trump dachte, dass er es für sich aufbaue, wird vor den Augen der Welt zerstört, er hat weder im Krieg noch in Verhandlungen gesiegt.

Er fügte hinzu: Sogar Russland und die Ukraine haben nach der von Trump erklärten Energie-Waffenruhe das Kraftwerk und die Raffinerie des jeweils anderen angegriffen.

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