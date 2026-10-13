Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Generalmajor Ahmad Vahidi, Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, nach der Veröffentlichung dieses Bildes in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: Keine außerregionale Macht hat das Recht, in der Straße von Hormus und im Persischen Golf zu drohen, mit hegemonialen Absichten präsent zu sein oder einzugreifen.
Generalmajor Vahidi: Keine außerregionale Macht hat das Recht, in die Straße von Hormus einzugreifen
13 Oktober 2026 - 11:39
News ID: 1877469
Source: ABNA
Generalmajor Vahidi, Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, schrieb in seinem Account: «Keine außerregionale Macht hat das Recht, in der Straße von Hormus und im Persischen Golf zu drohen, mit hegemonialen Absichten präsent zu sein oder einzugreifen.»
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