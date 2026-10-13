Generalmajor Vahidi: Keine außerregionale Macht hat das Recht, in die Straße von Hormus einzugreifen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Generalmajor Ahmad Vahidi, Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, nach der Veröffentlichung dieses Bildes in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: Keine außerregionale Macht hat das Recht, in der Straße von Hormus und im Persischen Golf zu drohen, mit hegemonialen Absichten präsent zu sein oder einzugreifen.