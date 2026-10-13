  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Generalmajor Vahidi: Keine außerregionale Macht hat das Recht, in die Straße von Hormus einzugreifen

13 Oktober 2026 - 11:39
News ID: 1877469
Source: ABNA
Generalmajor Vahidi: Keine außerregionale Macht hat das Recht, in die Straße von Hormus einzugreifen

Generalmajor Vahidi, Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, schrieb in seinem Account: «Keine außerregionale Macht hat das Recht, in der Straße von Hormus und im Persischen Golf zu drohen, mit hegemonialen Absichten präsent zu sein oder einzugreifen.»

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Generalmajor Ahmad Vahidi, Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, nach der Veröffentlichung dieses Bildes in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: Keine außerregionale Macht hat das Recht, in der Straße von Hormus und im Persischen Golf zu drohen, mit hegemonialen Absichten präsent zu sein oder einzugreifen.

Your Comment

You are replying to: .
captcha