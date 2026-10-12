Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Sardar Hossein Mohebbi, stellvertretender Leiter für Öffentlichkeitsarbeit und Sprecher der Revolutionsgarden, in einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk: In der Schlacht bei Carrhae wurde das Heer des Crassus durch die Männer der Parther vernichtet. In der Schlacht bei Edessa wurde die Legion des Valerian durch die sassanidischen Krieger gefangen genommen.

Mit Hinweis auf die kürzlich aufgezwungenen Kriege fügte er hinzu: In der Ramadhan-Schlacht wurden die Heere Epsteins im Persischen Golf durch die Macht der Krieger des islamischen Iran zerschlagen, und in der letzten Schlacht wird die westliche Zivilisation in Schande in den Schweinebusen zurückkehren.

Der Sprecher der Revolutionsgarden betonte am Ende seiner Botschaft: Wir warten...