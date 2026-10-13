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NATO-Vertreter: Europäische Armeen haben nicht genügend Kräfte

13 Oktober 2026 - 11:42
News ID: 1877478
Source: ABNA
NATO-Vertreter: Europäische Armeen haben nicht genügend Kräfte

Ein hochrangiger Kommandeur der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) erklärte, dass die Armeen der europäischen Länder mit einem Mangel an Personal konfrontiert sind.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti sagte «Alexus Grynkewich», hochrangiger Kommandeur der NATO-Streitkräfte in Europa: Die Armeen der europäischen Länder stehen vor dem Problem des Personalmangels.

Grynkewich fügte hinzu: Die Schwierigkeit dieser Angelegenheit liegt darin, dass man nicht im Handumdrehen eine große Armee aufbauen kann, und die Lösung dieses Problems erfordert Änderungen der Wehrdienstgesetze; Änderungen, die in einigen europäischen Ländern bereits im Gange sind.

Diese Äußerungen erfolgen in einer Situation, in der die europäischen NATO-Mitgliedsländer unter wachsendem Druck stehen, ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken und ihren Anteil an der Bereitstellung von Personal und militärischer Ausrüstung dieses Bündnisses zu erhöhen. NATO-Vertreter haben wiederholt die Notwendigkeit betont, die militärische Kapazität Europas zu erhöhen und die Abhängigkeit dieses Kontinents von den Fähigkeiten Amerikas zu verringern.

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