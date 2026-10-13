Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti sagte «Alexus Grynkewich», hochrangiger Kommandeur der NATO-Streitkräfte in Europa: Die Armeen der europäischen Länder stehen vor dem Problem des Personalmangels.

Grynkewich fügte hinzu: Die Schwierigkeit dieser Angelegenheit liegt darin, dass man nicht im Handumdrehen eine große Armee aufbauen kann, und die Lösung dieses Problems erfordert Änderungen der Wehrdienstgesetze; Änderungen, die in einigen europäischen Ländern bereits im Gange sind.

Diese Äußerungen erfolgen in einer Situation, in der die europäischen NATO-Mitgliedsländer unter wachsendem Druck stehen, ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken und ihren Anteil an der Bereitstellung von Personal und militärischer Ausrüstung dieses Bündnisses zu erhöhen. NATO-Vertreter haben wiederholt die Notwendigkeit betont, die militärische Kapazität Europas zu erhöhen und die Abhängigkeit dieses Kontinents von den Fähigkeiten Amerikas zu verringern.