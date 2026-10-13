Katastrophe in «Janut» Israels; von Knochenbrüchen bis zu Pilzinfektionen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen erklärte das Informationsbüro für Nachrichten palästinensischer Gefangener, dass die Gefangenen aus Gaza im Gefängnis Janut des israelischen Regimes von der Inanspruchnahme medizinischer Dienste ausgeschlossen sind, und dieses Regime trägt die volle Verantwortung für die Verschlechterung ihres körperlichen Zustands.

Laut diesem Bericht leiden die in diesem Gefängnis untergebrachten Gefangenen unter Knochenbrüchen und Kopfverletzungen, und einige von ihnen haben nicht einmal Zugang zu Schmerztabletten.

Das genannte Büro betonte, dass die Schmerzen der palästinensischen Gefangenen im Gefängnis Janut so stark sind, dass sie nachts nicht schlafen können. Auch das Fehlen von Reinigungs- und Hygienemitteln hat zur Ausbreitung von Pilzinfektionen in diesem Gefängnis geführt.

Einer der palästinensischen Gefangenen hat auch aufgrund einer Thalassämie-Erkrankung und Bluthochdrucks sowie des Fehlens der notwendigen Behandlung 50 Kilogramm seines Gewichts verloren.

Zuvor hatte auch die zionistische Zeitung «Haaretz» in einem investigativen Bericht unter Berufung auf die Aussagen von fünf palästinensischen Gefangenen, die in den letzten 18 Monaten freigelassen wurden, Folter, Hungern, Schläge und die Vorenthaltung medizinischer Versorgung in den Gefängnissen und Haftanstalten des israelischen Regimes enthüllt.

Laut diesem Bericht haben palästinensische Gefangene von Misshandlung und unmenschlichen Haftbedingungen in den Gefängnissen Megiddo, Nafha, Ktziot, Ofer und Damon sowie in einem militärischen Haftzentrum in Huwara berichtet.

Diese Gefangenen erklärten, dass sie zwischen 15 und 50 Prozent ihres Körpergewichts verloren haben. Sie sprachen auch von der Anwendung kollektiver Strafen, häufiger Demütigung, der Ausbreitung von Krätze und Verzögerungen bei der Bereitstellung medizinischer Dienste.