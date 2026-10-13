Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitschrift «Atlantic» unter Berufung auf Quellen, die dem US-Präsidenten Donald Trump nahestehen: Die Unfähigkeit Trumps, den Krieg mit Iran zu beenden, macht ihn wütend und hat ihn zugleich auf seltsame Weise gelähmt. Dies, während Trump es gewohnt war, dass die ganze Welt von den Staatsoberhäuptern bis zu den Medien ihm Aufmerksamkeit schenkt.

Weiter heißt es in diesem Bericht: Er verliert den Verstand, weil Iran nicht auf die Worte Trumps hören wird. Iran hat die Bedrohung der Öltanker in der Straße von Hormus wieder aufgenommen, und der Durchschnittspreis für Diesel in den Vereinigten Staaten hat die Grenze von 6 Dollar pro Gallone überschritten und die Kosten für Waren erhöht, die mit Lastwagen auf den Autobahnen des Landes transportiert werden.

Laut diesem Bericht haben die Republikaner Angst, dass die hohen Energiepreise den Demokraten helfen könnten, bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat zu erlangen. Trump suchte ein Opfer und scheint die Ukraine für schuldig befunden zu haben. Obwohl es unmöglich erscheinen mag, einem europäischen Land, das um seine Existenz kämpft, die Schuld für den Anstieg der globalen Ölpreise zu geben, scheint Trump dies der Übernahme der Verantwortung für seine Entscheidung, Iran anzugreifen, vorzuziehen.