Araqchi: Die Täter des Verbrechens — des Angriffs auf die Schule in Minab — müssen zur Rechenschaft gezogen werden

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, berichtete Seyed Abbas Araqchi, der Außenminister unseres Landes, auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk über den Erhalt eines Briefes von einer der überlebenden Schülerinnen der Schule Shajareh Tayyebeh in Minab.

Araqchi schrieb: Heute habe ich am Rande der internationalen Konferenz „Ökozid; das schweigende Verbrechen“ den Brief von Fatemeh-Zahra Sheikh-Abadi erhalten, einer überlebenden Schülerin der Schule Shajareh Tayyebeh in Minab.

Er fügte hinzu: In diesem Brief erinnert sie sich an ihre Freunde und Klassenkameradinnen — Niyash, Sonaz, Baran und Zeynab; Kinder, die bei dem Angriff der USA auf die Schule Shajareh Tayyebeh in Minab getötet wurden.

Der Außenminister unseres Landes fuhr fort: Fatemeh-Zahra schrieb, dass sie am Leben geblieben sei, um von ihren Freunden zu erzählen und ihr Andenken lebendig zu halten. Sie fragt auch die Vereinten Nationen, warum sie angesichts dieser Katastrophe und zum Schutz der Rechte von Kindern nichts unternimmt, und bittet das iranische Volk, nicht zuzulassen, dass ihre Freunde vergessen werden.

Araqchi betonte: Für mich und meine Kollegen im Außenministerium ist der Erhalt dieses Briefes eine Verantwortung, die über das Mitgefühl mit den Märtyrerkindern von Minab hinausgeht; unsere wirkliche Verantwortung ist es, die Wahrheit festzuhalten, die rechtliche und internationale Verfolgung dieses Verbrechens zu betreiben und die Täter und Auftraggeber dieses Verbrechens zur Rechenschaft zu ziehen.

Abschließend schrieb er: Ich betrachte es als meine Pflicht, die Stimme von Fatemeh-Zahra und die Erzählung der Kinder von Minab an internationale Gremien weiterzugeben.