Sardar Asmai: Wir gehen hart gegen regelwidrige Schiffe vor

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, veröffentlichte Sardar Ali Asmai, Kommandeur der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden, einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk, in dem er alle Schiffe in der Straße von Hormus warnte und schrieb: Alle Schiffe im Bereich der Straße von Hormus, die ihre Navigations- und Identifikationssysteme ausschalten, werden als feindlich identifiziert, und gegen sie wird hart und entschlossen vorgegangen.