Die internationale Ordnung bricht zusammen, wenn die Anwendung von Gewalt normalisiert wird

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke als Reaktion auf die neuen Sanktionen der USA gegen den Internationalen Strafgerichtshof und die Drohung, ihn aufzulösen: Marco Rubio hat gedroht, dass Washington den Internationalen Strafgerichtshof „Stein für Stein" auseinandernehmen wird, wenn die Verbündeten Amerikas ihn nicht zügeln.

Er fügte hinzu: Bitte erinnern Sie sich an die 1930er Jahre: Die internationale Ordnung bricht nicht nur infolge von Aggression zusammen, sondern auch dann, wenn die Anwendung von Gewalt normalisiert wird und die Welt dazu schweigt.

Baghai fuhr fort: Man sollte Europa fragen: Bedeutet es, an der Seite eines Verbündeten zu stehen, die Verteidigung des Völkerrechts und der normativ-institutionellen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, oder ihn bei deren Demontage zu begleiten?!

Der Sprecher des Außenministeriums merkte an: Wenn Recht und Gerechtigkeit geopfert werden, um einen aggressiven und tyrannischen Verbündeten zufriedenzustellen, dann sind Reden über Menschenrechte und eine regelbasierte internationale Ordnung nichts anderes als eine hohle Parole.