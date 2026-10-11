Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister, in den sozialen Medien: US-Senatoren fordern den Ausstieg aus dem katastrophalen Strudel der Niederlagen!

Er fügte hinzu: Netanjahu ist ein gesuchter Kriegsverbrecher, dessen Hände mit dem Blut von Arabern, Amerikanern und Iranern befleckt sind. Um der Gerechtigkeit zu entgehen, legt er keinen Wert auf sein eigenes Volk.

Araghtschi erklärte: Er versucht wie ein bankrotter Spieler verzweifelt, sich selbst zu retten, indem er so viele Leben und Güter der Amerikaner wie möglich opfert. Sogar die US-Senatoren wollen einen Weg zum Ausstieg finden.