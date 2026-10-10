Ansarullah: Jemen ist einen Schritt vom Ende der saudischen Vormundschaft entfernt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masira berichtet, betonte Ali al-Imad, Mitglied des politischen Büros von Ansarullah im Jemen, dass der Jemen ein Stadium erreicht hat, in dem er nur einen Schritt von der endgültigen Beendigung der Interventionen und der Vormundschaft Saudi-Arabiens und ausländischer Kräfte entfernt ist

Er erklärte, dass der Jemen eine hohe und führende Position auf internationaler, regionaler und staatlicher Ebene erreicht, die seiner alten Geschichte und seiner islamischen, arabischen und zentralen Tiefe würdig ist. Er betonte auch die Notwendigkeit der Fortsetzung einer aktiven und schicksalhaften Beteiligung, um den vollständigen Sieg zu erringen und die Ziele des jemenitischen Volkes auf dem Weg zu Wohlstand, Freiheit und Unabhängigkeit zu verwirklichen

Al-Imad bezeichnete die Bab-al-Mandeb-Straße als wichtigsten Titel in dieser Schlacht und betonte, dass dieser Krieg für jeden, der in ihn eintritt, mit einer Niederlage enden wird. Denn jeder, der der Koalition gegen den Jemen beigetreten ist, hat entweder das Feld verlassen oder ist aufgrund seiner eigenen inneren Probleme zusammengebrochen

Er wies auf den weit verbreiteten Druck der USA hin, regionale und internationale Parteien, darunter die Türkei, Pakistan und Katar, in diese Schlacht zu drängen, und berichtete von Versuchen, takfiristische Gruppen und den IS unter dem Deckmantel neuer lokaler Namen wie «Al-Amalika», «Tawari» und «Dir al-Watan» wieder aufzubauen, und betonte, dass der Jemen mit seinen Fähigkeiten, Potenzialen und dem Willen seiner Armee in der Lage ist, die Aggressoren zu bestrafen, ihre Ziele zu zerschlagen und seine Souveränität zu schützen

Al-Imad bezeichnete das saudische Regime als den ausführenden Arm zionistischer Projekte, das seine verbrecherische Natur durch die Unterdrückung von Gegnern und die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi mit einer Säge gezeigt hat

Al-Imad wies auf die Reihe von Verbrechen dieses Regimes im Jemen und in Nadschd hin und sagte, dass dieses Regime nur die Sprache der Macht versteht und im Schatten der medialen Abhängigkeit und finanziellen Unterstützung zur Aufstachelung und Blutvergießen nicht mit der Sprache der Menschlichkeit oder Brüderlichkeit überzeugt werden kann

Er erklärte in einer genauen Analyse der politischen und militärischen Szene, dass Mohammed bin Salman mit grünem Licht und Unterstützung der USA die Macht auf Kosten der saudischen Familie an sich gerissen hat, um den Krieg zu entfachen und zionistische Interessen zu schützen. Bin Salman ist bereit, Saudi-Arabien, das Öl, die Wirtschaft und sogar seine Flugzeuge zu verbrennen, um seine Position auf dem Machtsitz zu bewahren