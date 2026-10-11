Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Washington Post berichtet, hat das US-Kriegsministerium (Pentagon) durch die tröpfchenweise Bereitstellung von Verluststatistiken der Soldaten dieses Landes, die gegen iranisches Territorium aggressiert haben, eingeräumt, dass die Zahl der getöteten Kräfte dieses Landes höher ist als die bisherigen Daten.

Laut der Meldung dieses Mediums hat das Pentagon seine offizielle Statistik aktualisiert, indem es 2 weitere Todesfälle hinzufügte.

In der neuen Statistik des Pentagons wurde bekannt gegeben, dass infolge der Aggression dieses Landes gegen iranisches Territorium 21 amerikanische Soldaten getötet und 865 Personen verletzt wurden.

Dies geschieht, während nach dem Eingeständnis amerikanischer Medien die Regierung dieses Landes, und zwar am Vorabend der Zwischenwahlen zum Kongress, sich weigert, korrekte Daten über die Zahl ihrer getöteten und verwundeten Soldaten während der Vergeltungsangriffe Irans bereitzustellen.